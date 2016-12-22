Гаити потребовала от США объяснить слова Трампа о мигрантах из «дыр»

​Посол Гаити в США Пол Алтидор потребовал, чтобы официальные представители американского президента Дональда Трампа объяснили его комментарии ​о стремлении мигрантов из «вонючих дыр» переехать в ​Соединенные Штаты. Об этом он заявил NBC, написала журналист телеканала в своем Twitter.

«Гаитяне сражались с военными США в революционной войне, и мы по-прежнему оказываем большое влияние на американское общество», — отметил посол.

В беседе с журналистом посол сказал, что правительство Гаити «решительно осуждает» заявления Трампа, которые «основаны на стереотипах». «Либо президент [США] дезинформирован, либо малообразован», — приводит журналист слова посла.

По данным CNN, The Washington Post, CBS и Reuters, заявление о мигрантах Трамп сделал на совещании с членами своей администрации 9 января. Он спросил у присутствовавших, почему США принимают людей, которые приезжают из «вонючих дыр». «Мы должны стремиться к тому, чтобы к нам приезжали из таких стран, как Норвегия», — считает американский лидер. Источники Reuters утверждают, что Трамп имел ввиду Гаити, Сальвадор и ряд африканских стран.

Член палаты представителей от Республиканской партии Миа Лав, дочь иммигрантов из Гаити, отметила, что комментарии президента были «недобрыми, разжигающими рознь, высокомерными и бросающими вызов ценностям нашей нации». Она призвала Трампа извиниться перед американцами и странами, которые он оскорбил.​

Заявление президента США раскритиковали и в других странах. Экс-премьер Гаити Лоран Ламот заявил, что Трамп «пробил новое дно» и выказал отсутствие уважения​. Бывший президент Мексики Висенте Фокс Кесада, обратившись к Трампу, сказал: «Самой отвратной дырой в мире является твой рот».

Представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл назвал заявления Трампа «расистскими», «шокирующими и позорными» для человека, занимающего такой пост (президента страны).