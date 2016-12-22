В Балашихе из-за муляжа бомбы перекрыли федеральную трассу

В подмосковной Балашихе найден предмет, напоминающий взрывное устройство. Об этом РБК сообщил источник в региональном управлении МВД.

По словам собеседника, 11 января в полицию позвонил начальник службы безопасности магазина «Дачник» и сообщил, что в 50 м от здания был найден целлофановый пакет с проводами. Эксперты выяснили, что внутри находятся два пластиковых контейнера. Один из них содержит порошкообразное вещество с металлическими шариками и болтами, во втором был часовой механизм.

Источник сообщил, что из магазина эвакуировали 128 человек, сотрудников и посетителей, перекрывалось движение по трассе М7 («Волга»). Пакет направили на экспертизу в профильный департамент ФСБ.

Информацию о том, что предмет, напоминающий взрывное устройство, был найден 11 января на ул. Владимирской, подтвердил сотрудник кафе Stardogs, расположенного недалеко от магазина «Дачник». Сотрудница кафе Bistro Mania, также расположенного неподалеку, сказала РБК, что устройство на Владимирской улице было найдено 11 января, и отказалась от дальнейших комментариев.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что найденный предмет оказался муляжом.