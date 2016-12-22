Экс-губернатора Белых перевели в больницу СИЗО «Матросская Тишина»

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых помещен в больницу СИЗО «Матросская Тишина». Об этом сообщил РБК его адвокат Андрей Грохотов.

«Вчера [11 января] я с ним общался в изоляторе Лефортово еще вечером. Где-то полшестого вечера мы с ним расстались. Сегодня в суде выяснилось, что вчера уже после рабочего дня он был госпитализирован в больницу «Матросской Тишины». Сегодня [будет] осуществляться доставка в суд Белых из больницы на заседание», — пояснил адвокат.

По мнению Грохотова, в последнее время у Белых ухудшилось состояние здоровья. «Эта тема обсуждалась еще с конца прошлого года. Думаю, что после окончания праздников было реализовано решение о том, что необходимы обследование и госпитализация», — добавил он.

Ранее экс-губернатор жаловался на ухудшение зрения и высокое давление. В конце декабря 2017 года в зал Пресненского суда для Белых вызвали скорую, потому что ему стало плохо. Как рассказал адвокат бывшего губернатора, прибывшие в зал врачи оценили состояние его подзащитного как предынсультное. После оказания помощи Белых доставили ​обратно в СИЗО Лефортово.

Белых был задержан в июне 2016 года в Москве. Его обвиняют в получении взятки в размере €600 тыс. Против бывшего губернатора было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сам Белых обвинения отвергает. «Считаю, что это все — банальная провокация правоохранительных органов, и в ходе процесса я намерен это аргументировать», — заявлял бывший губернатор.