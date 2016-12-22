Экс-губернатору Белых вызвали скорую в зал суда

Экс-губернатору Кировской области Никите Белых вызвали скорую в зал суда из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает «Новая газета».

Вызвать врачей потребовал адвокат политика. Как отмечает издание, допрос свидетелей в этот день длился порядка девяти часов при одном перерыве в 15 минут. Все это время Белых находился на ногах.

Адвокат Белых, Андрей Грохотов, рассказал, что политик на момент прибытия скорой находился в прединсультном состоянии, передает ТАСС. «Только что мне стало известно от супруги моего подзащитного, что врачи, прибывшие по вызову в Пресненский суд, оценили состояние Белых как прединсультное. У него очень высокое давление — 220, с сахаром проблемы — он очень низкий, так как Никита Юрьевич целый день ничего не ел», — сообщил он. После оказания помощи Белых был вновь доставлен в СИЗО Лефортово.

Белых был задержан в июне 2016 года в Москве. Его обвиняют в получении взятки в размере €600 тыс. Против бывшего губернатора было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Белых неоднократно сообщал о плохом самочувствии после ареста. 12 октября он был был госпитализирован в тюремную больницу. Экс-губернатор жаловался на ухудшение зрения и высокое давление.