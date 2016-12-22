В Минсельхозе опровергли сообщения о планах повысить цену на коньяк

Министерство сельского хозяйства России (Минсельхоз) опровергло сообщения СМИ о том, что предлагало повысить минимальную розничную цену на коньяк, передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что также не планируют инициировать такие поправки в дальнейшем.
«Эти вопросы не входят в полномочия ведомства», — подчеркнули в министерстве.
Газета «Известия», ссылаясь на главу департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгения Ахпашева, сообщила, что минимальная розничная цена на коньяк в России может вырасти в 2018 году более чем на треть и составить 500 руб. за 0,5 л. В публикации говорилось, что с таким предложением готовы выступить представители министерства.
В октябре 2016 года вице-премьер Александр Хлопонин, который курирует алкогольную отрасль, поручил Минфину рассмотреть вопрос о повышении цен на коньяк. Инициативу поддержал Союз производителей коньяка (Союзконьяк). Представитель союза Ирина Бушина сказала РБК, что это поможет бороться с фальсификатами на рынке.
Последнее повышение розничных цен на коньяк произошло в мае 2017 года. Цена за бутылку объемом 0,5 л выросла на 15,2%, с 322 до 371 руб.