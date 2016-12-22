Режиссера Франко Дзеффирелли обвинили в домогательствах

Американский актер Джонатон Шек обвинил итальянского режиссера Франко Дзеффирелли в домогательствах. Об этом сообщает журнал People.

Инцидент, по словам актера, произошел в 1992 году на съемках фильма «Воробей», в котором Шек сыграл возлюбленного главной героини. Шеку тогда было 22 года, Дзеффирелли — 69 лет.

По словам Шека, он получил приглашение на кастинг по телефону, так как у него в тот момент не было агента. Дзеффирелли начал соблазнять его практически сразу. «Я знал, что это небезопасно, инстинкты велели мне держаться от него подальше», — рассказал актер.

Дзеффирелли, по словам актера, злоупотреблял алкоголем, в нетрезвом состоянии он был агрессивным к членам съемочной группы. Однажды режиссер раздобыл ключ от гостиничного номера Шека, проник в комнату и начал приставать. «Не получив то, чего хотел, Франко просто ушел», — сказал актер.

Шек рассказал, что после этого случая у него начались серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками.

Сын Дзеффирелли Пипо сообщил журналистам, что его 94-летний отец не может ответить на обвинения по состоянию здоровья, но сам он видит в истории много нестыковок. В частности, режиссер во время съемок жил не в гостинице вместе с актерами, а на своей вилле в Катании. Сложности в отношениях на съемочной площадке он объяснил тем, что у актера из-за болезни горла возникли проблемы с речью, и он не мог сделать все так, как нужно. «У режиссеров разные стили работы, некоторые могут быть очень требовательны к неопытным актерам», — добавил сын Дзеффирелли.

Дзеффирелли начинал работать как художник-оформитель, затем стал ассистентом режиссера Лукино Висконти, после этого сам стал постановщиком оперных постановок и фильмов. Среди его самых известных работ экранизация «Ромео и Джульетты». Режиссер является открытым геем.

Волна обвинений в харрасменте в адрес известных деятелей кино началась в октябре, после публикации журналистского расследования о голливудском продюсере Харви Вайнштейне. Выяснилось, что он более 25 лет домогался актрис, с которыми работал. После этого обвинения были также высказаны против ряда других деятелей искусств, политиков и музыкантов. Среди заподозренных оказались актеры Дастин Хоффман, Кевин Спейси, Стивен Сигал, комик Луи Си Кей, экс-президент США Джордж Буш-старший и многие другие.