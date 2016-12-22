Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке смертельной болезни в ЮАР

Роспотребнадзор предупредил о вспышке смертельной болезни, от которой нет вакцины, — листериоза в Южно-Африканской Республике (ЮАР). За последний месяц в этой стране от этой инфекции погибли более 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Надзорное ведомство просит учитывать это при планировании поездок.

«По информации СМИ со ссылкой на министра здравоохранения ЮАР Аарона Мотсоаледи, в стране складывается сложная ситуация по листериозу», — уточняет пресс-служба. По состоянию на 9 января 2018 года за декабрь прошлого года лабораторно подтверждено 727 случаев заболеваний, из которых 61 завершились летально.

Ростуризм также призывает соотечественников, которые планируют поездки в ЮАР, учитывать информацию о вспышке листериоза. По данным агентства, больше всего случаев заражения — 442 — зафиксировано в провинции Хаутень. Там находится скотобойня, на которой месяц назад были обнаружены возбудители листериоза. На втором месте Западный Кейп — 92 подтвержденных случая заражения этой инфекцией.

Листериоз — инфекционное заболевание, которому подвержены как люди, так и животные. Больше всего от нее умирают новорожденные и лица с иммунодефицитами. Заразиться можно при вдыхании пыли с возбудителями, употреблении в пищу инфицированных продуктов животного происхождения, овощей и фруктов, морепродуктов, которые недостаточно термически обработаны. Болезнь может протекать бессимптомно. Вакцины от инфекции нет.