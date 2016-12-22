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Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года
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Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года
Общество, 10:08
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Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за январь, температура воздуха составила минус 7,3 градуса, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Не хватило 0,1 градуса, чтобы она стала самой холодной за зиму. Ночь на 26 декабря была холоднее», — отметил он.

По словам синоптика, атмосферное давление днем в пятницу, 12 декабря, на 20 единиц превысит норму. «Давление очень высокое — 765 мм ртутного столба. Как будто бы мы все погрузились в шахту глубиной 210–220 м», — сказал Тишковец. Он отметил, что это может вызвать повышение артериального давления, головную боль, боли в области сердца.

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Согласно прогнозам специалистов «Фобоса», погода днем 12 января ожидается «спокойная». «Будет облачно с прояснениями без существенных осадков, ветер северо-восточный, 2,7 м/c, температура от минус 6 градусов до минус 4 градусов в Москве, и от минус 8 градусов до минус 3 градусов в области», — уточнил Тишковец.

​Ночь на 26 декабря 2017 года стала самой холодной в Москве с начала зимы: температура воздуха упала до минус 7,4 градуса.

Теги: Москва , январь , Погода
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