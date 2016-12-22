Власти Приморья попросили оставить в регионе 10 тыс. рабочих из КНДР

Несмотря на новые санкции Совета безопасности ООН, согласно которым рабочие из КНДР, работающие за рубежом, должны вернуться на родину, власти Приморья хотят оставить в регионе 10 тыс. северокорейцев. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил врио губернатора Андрей Тарасенко

Тарасенко рассказал, что речь идет о гражданах КНДР, работающих в Приморье. Их судьбу он обсудил с консулом Северной Кореи. «Он тоже озабочен, волнуется, как дальше будет. У нас есть примерное решение — те рабочие, которые уже находятся в Приморье, мы выступили с инициативой и обратились в Москву о сохранение этого количества рабочих. Примерная такая договоренность есть», — рассказал он.

Глава региона пояснил, что власти намерены сохранить численность работающих в Приморье рабочих, ограничив приезд новых северокорейцев. Всего в приморье, по его словам, находятся порядка 10 тыс. рабочих из КНДР. «Больше сюда не приедут, но не хотелось бы потерять вот эту рабочую силу, которая здесь была», — подчеркнул он. При этом Тарасенко отметил, что заменить граждан КНДР можно рабочими из стран СНГ, в частности, переговоры о привлечении рабочих ведутся с Узбеикстаном.

Новые санкции ООН были введены против Пхеньяна в связи с продолжающимися в стране ракетными и ядерными испытаниями. В декабре санкции были одобрены Советом безопасности ООН. Резолюция Совбеза ограничивает поставку в КНДР нефтепродуктов и сырой нефти и импорт из Северной Кореи отдельных видов продукции. Кроме того, согласно резолюции, государства, в которых работают трудовые мигранты из КНДР, должны выслать их обратно в Северную Корею. Это связано с тем, что приток валюты от трудовых мигрантов является значимым для северокорейского бюджета. По оценкам правозащитной организации North Korean Strategy Center, переводы от северокорейских гастарбайтеров приносят бюджету КНДР порядка $2,3 млрд в год.