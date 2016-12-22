СМИ узнали о первой в России покупке электростанции с целью майнинга

В России впервые совершена покупка электростанции с целью майнинга, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Для добычи криптовалюты может быть использована одна из двух ТЭС в Пермском крае и Удмуртии, которые предприниматель Алексей Колесник купил у «Т Плюс» Виктора Вексельберга.
Официальным покупателем активов выступила Надежда Симонова, однако, по данным источников издания, контроль над электростанциями перешел Андрею Колесникову, главе ООО «ГЭК» и экс-руководителю комитета природных ресурсов в минприроды Татарстана. Речь идет о Кизеловской ГРЭС в Пермском крае, мощность которой составляет 23,6 МВт и Сарапульской ТЭЦ в Удмуртии (10 МВт). Общая стоимость покупок составила почти 160 млн руб.
По информации источников, на базе электростанций может быть создан дата-центр и центр по майнингу. Сам Колесников подтвердил, что рассматривает подобные варианты. однако майнинг криптовалюты остается под вопросом из-за неурегулированности правового поля.
«В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг. К тому же есть закон Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр — это обычная серверная комната. Вариант с криптовалютой мы тоже рассматриваем, но до принятия законодательной базы вплотную заниматься этим не планируем», — сообщил Колесников.
Предложения об использовании промышленных предприятий в России в целях майнинга ранее неоднократно звучали от представителей бизнеса и официальных лиц. В середине августа стало известно, что интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев ведет переговоры с «Росэнергоатомом» о размещении майнинг-фермы на базе дата-центра возле Калининской атомной электростанции в Тверской области. Предложения сдать в аренду инфраструктуру и избыточные мощности от майнеров также получали электростанции «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.