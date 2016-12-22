Послы России и США встретились в Вашингтоне
Политика, 02:01
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Послы России и США встретились в Вашингтоне
В Вашингтоне прошла встреча посла России в США Анатолия Антонова и посла США в России Джона Хантсмана. Фотография встречи дипломатов была опубликована в Twitter российского посольства.
«Послы встретились», — говорится в комментарии к фотографии, на которой запечатлены Ханстман и Антонов, пожимающие на фоне резиденции российского посла в Вашингтоне. О содержании беседы в сообщении не говорится.
В начале декабря экс-посол США в России Майкл макфолл рассказал, что получил в подарок от Антонова бутылку водки. В коробке, доставленной ему из посольства России, оказалась водка Beluga.