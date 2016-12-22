Посол России в США Антонов подарил Макфолу бутылку водки

Бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал, что получил в подарок от своего российского коллеги Анатолия Антонова бутылку водки. Об этом Макфол написал на своей странице в Facebook.

На фотографии, которую он прикрепил к своему посту, изображена водка Beluga. Также бывший посол показал фото ящика, в котором пришел подарок. На нем изображен символ российского посольства в США.



«Подарок от посла Антонова. Спасибо!», - написал Макфол.

Макфол занимал должность посла США в России с 2012 по 2014 год. До этого он был специальным помощником президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности.