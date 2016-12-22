Путин рассказал о своих новогодних праздниках

Президент Владимир Путин заявил, что провел новогодние праздники дома и потом «на пару дней съездил в Сибирь». Об этом он рассказал на встрече с представителями российских СМИ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Я все праздники провожу в России, просто такова традиция, и никуда не тянет, честно говоря. Новогодние праздники я был дома, потом на пару дней ездил в Сибирь. И там был мороз — минус 33. Но мне это нравится», — поделился Путин.

Он также заявил, что не знает, где провел новогодние праздники его украинский коллега Петр Порошенко. «Я не считаю, что это зазорно президенту: выехать куда-то за границу и провести там какое-то время», — подчеркнул президент.

Ранее депутат Днепропетровского областного совета, адвокат Андрей Смирнов сообщал, что Порошенко отметил Новый год «на Мальдивах, в кругу семьи и гостей».

По оценке МВД, в новогоднюю ночь в гуляниях принимали участие 8,6 млн человек по всей России. Из них 2,5 млн человек — в Москве.