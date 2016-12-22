В штаб Путина вошли пять представителей «Единой России»

Представители «Единой России» займут пять позиций в аппарате избирательного штаба действующего президента Владимира Путина. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщает корреспондент РБК.
По словам Турчака, руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Борисов займет пост замруководителя аппарата штаба. Первый замруководителя ЦИК «Единой России» Наталья Орлова уже стала финансовым уполномоченным Путина.
Замруководителя ЦИК «Единой России» Андрей Парфенов возглавит региональный департамент штаба. Также первый замруководителя ЦИК партии Максим Жаворонков войдет в организационный блок штаба. Кроме того, председатель координационного совета «Молодой гвардии «Единой России» Денис Давыдов будет заниматься молодежной политикой в штабе.
Накануне стало известно, что сопредседателями штаба Путина стали глава центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, глава медицинского Центра им. Димы Рогачева, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин. Их работа в штабе будет проходить на общественных началах. Пресс-секретарем избирательного штаба Путина стал политический обозреватель ВГТРК, автор фильма «Крым. Путь на родину» Андрей Кондрашов.
Выборы президента России состоятся 18 марта. Помимо действующего президента о желании участвовать в них заявили более 50 человек.