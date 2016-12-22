Глава МЧС заявил о самом низком за 20 лет числе ЧП в новогодние праздники

Новогодние праздники в 2018 году показали самое низкое число чрезвычайных происшествий за последние 20–25 лет. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков в интервью «Российской газете».
«В целом, все показатели лучше, чем за последние 20–25 лет наблюдений. Во-первых, количество техногенных пожаров — минус 27%. В некоторых регионах [пожары сократились] вообще на 30%, то есть на треть», — сказал Пучков. По его словам, с 25 декабря по 10 января органы управления и силы МЧС работали в режиме повышенной готовности.
«Результаты очевидны. У нас уменьшено количество техногенных пожаров. У нас не было проблем с новогодними елками для детей», — подчеркнул Пучков. Вместе с тем, глава МЧС отметил ряд сложных пожаров на промышленных предприятиях, которые произошли под Новый год.
«Кое-где ребята-огнеборцы бились с огнем, тушили пожары с 31-го на 1 января», — добавил Пучков. По его словам, в прошедшие новогодние праздники также уменьшилось количество ЧП, связанных с природными катаклизмами.
По оценке МВД, в новогоднюю ночь в гуляниях принимали участие 8,6 млн человек по всей России. Из них 2,5 млн человек — в Москве.