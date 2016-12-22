Путин поддержал идею создания звания «Заслуженный журналист России»

Президент Владимир Путин поддержал идею создания почетного звания «Заслуженный журналист России». Об этом Путин заявил на встрече с представителями российских СМИ, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

В ходе дискуссии председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев напомнил, что сейчас журналисты награждаются званиями «Заслуженный работник культуры» или «Заслуженный связист». «Это в принципе не соответствует обычно тому, что журналисты делают», — сказал Соловьев и предложил создать отдельное звание для журналистов.

«Я думаю, что вполне обоснованно, почему нет? Я уже говорил во вступительном слове, что это подчас героическая профессия. Я такое поручение сформулирую администрации президента», — согласился Путин.

Владимир Соловьев стал председателем Союза журналистов России в конце ноября 2017 года. Он был выбран на этот пост на XII съезде Союза. Ранее Соловьев был политическим обозревателем, телеведущим и продюсером. Он занимал пост советника гендиректора ГТК «Телеканал «Россия 1» и секретаря Союза журналистов России с июля 2017 года.