Новым главой Союза журналистов России стал телепродюсер Владимир Соловьев

Новым председателем Союза журналистов России (СЖР) стал телепродюсер и кинодокументалист Владимир Соловьев, сообщил РБК секретарь организации Денис Токарский.
Выборы нового председателя состоялись на XII Съезде СЖР, который проходит в Москве 25 ноября. Как отметил Токарский, за Соловьева проголосовало 680 делегатов съезда, еще семь — воздержались и один проголосовал против. Всеволод Богданов, который до этого на протяжении 25 лет возглавлял СЖР, свою кандидатуру не выдвигал.
На должность главы СЖР претендовали глава Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов и секретарь СЖР Роман Серебряный, которые на съезде сняли свою кандидатуры и поддержали Соловьев, пишет «Интерфакс». На съезде также был утвержден устав Союза журналистов России в новой редакции. Кроме того, была внесена поправка, согласно которой теперь председатель СЖР не может быть избран более, чем на два срока подряд, отмечает агентство.
Владимир Соловьев — российский тележурналист, политический обозреватель, телеведущий и продюсер. С июля 2017 года — советник Генерального директора ГТК «Телеканал «Россия-1» и секретарь Союза журналистов России.