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Онищенко призвал сократить новогодние каникулы ради снижения смертности
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Онищенко призвал сократить новогодние каникулы ради снижения смертности
Общество, 18:15
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Онищенко призвал сократить новогодние каникулы ради снижения смертности

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире телеканала «Россия-1» заявил о необходимости сократить новогодние каникулы, чтобы избежать роста смертности.

По его словам, рабочая неделя должна начинаться уже 2 января. «Я всегда был сторонником того, что эти праздники нужно ввести в ту советскую обыденную систему, когда мы с вами 31-го в середине дня уходили с работы, ночью встречали Новый год, первого января отсыпались, а второго шли на работу», — заявил Онищенко.

По его словам, январь является тем месяцем, когда в России из-за длительных праздников увеличивается смертность населения. Депутат Госдумы отметил, что в большинстве своем трагедии, которые происходят с россиянами в новогодние праздники, связаны с обострением заболеваний, обусловленным употреблением алкоголя, а также из-за неправильного использования пиротехнических изделий.

В свою очередь заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сказал, что Роструд готов обсудить данную инициативу, если она будет оформлена в виде законопроекта.

«Уже десятки попыток делались по сокращению новогодних каникул. Все они не проходили, поэтому давайте дождемся законопроекта. Я так понимаю, это пока на уровне идеи. Сегодня мнения граждан разделились ровно на две части. Одни за сокращение, вторые приветствуют такие длинные новогодние каникулы. Это предмет обсуждений и принятия решений», — заявил Шкловец.

При этом чиновник добавил, что ему нравится текущий формат новогодних каникул.

В конце 2012 года Геннадий Онищенко уже выступал с критикой в адрес длинных новогодних праздников. Тогда он назвал новогодние каникулы «декадой ужасов», отметив, что россияне столкнутся с серьезной опасностью — самими собой.​ По его словам, россияне в лучшем случае будут заняты «абсолютно бессмысленным просмотром телевизионного экрана» и добавил, что во время новогодних праздников многие граждане России злоупотребляют алкоголем и «предаются такому смертному греху, как чревоугодие».

В декабре 2017 года депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект о сокращении новогодних каникул, предложенный фракцией КПРФ. Помимо этого, депутаты отклонили законопроект ЛДПР, в котором предлагалось заменить новогодние каникулы дополнительным оплачиваемым десятидневным отпуском.

Теги: законопроект , Роструд , Новый год , Госдума России , Геннадий Онищенко
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