Военные рассказали о разработке мер защиты от беспилотников-«камикадзе»

Российские военные разрабатывают меры противодействия всем видам вооружения, применяемым боевиками в Сирии, в том числе и беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Во время брифинга начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) генерал-майор Александр Новиков рассказал, что боевики все чаще используют самодельные беспилотники-«камикадзе». Это связано с тем, что дроны и запчасти к ним легко приобрести.

В ночь на 6 января на российские базы в Сирии совершили налет 13 беспилотников. Десять из них были направлены к авиабазе Хмеймим, еще три — к пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

Семь беспилотников были уничтожены ЗРПК «Панцирь-С», остальные — были взяты под контроль подразделениями радиоэлектронной борьбы. Три дрона были посажены на территорию вне базы, на остальных трех при столкновении с землей сдетонировали боеприпасы. В Минообороны сообщили, что ни материального ущерба, ни жертв в результате атаки не было.

Новиков рассказал журналистам, что беспилотники использовали взрывчатое вещество тетранитропентаэритрит, которое нельзя изготовить в кустарных условиях.