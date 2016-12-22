В Апатитах возбудили дело против угнавшего броневик мужчины

Полиция в городе Апатиты возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который угнал бронированный тягач. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Мурманской области.

Дело завели по ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 10 января. «Около 8:30 мск в городе Апатиты мужчина 1988 года рождения проник на территорию автошколы, где совершил угон многоцелевого тягача», — говорится в сообщении.

На данном БТР инструкторы местной автошколы проводили обучение по специальности «механик-водитель». При угоне мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После этого он подъехал к торговой точке, расположенной на улице Северной, наехал на припаркованный у магазина автомобиль Daewoo Nexia и врезался в витрину магазина. Затем он зашел внутрь и украл бутылку вина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ задержали мужчину. Он не оказывал сопротивления, но отказался проходить медицинское освидетельствование. Мужчину также могут привлечь к ответственности по ст. 158 УК РФ (кража).​