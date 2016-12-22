Под Мурманском мужчина угнал БТР и протаранил витрину магазина
Общество, 15:59
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Под Мурманском мужчина угнал БТР и протаранил витрину магазина
В Апатитах (Мурманская область) мужчина угнал бронетранспортер, сообщает портал «Северпост».
Гусеничный легкобронированный тягач был украден из автошколы ДОСААФ. По данным издания, мужчина хотел покататься. Не справившись с управлением, угонщик смял припаркованный автомобиль Daewoo Nexia и врезался в витрину магазина. После этого он вошел в помещение и украл бутылку вина.
ТАСС сообщает, что там мужчину задержали. По предварительной информации, нарушитель был пьян.
В школе ДОСААФ, откуда был угнан тягач, уточнили, что машина использовалась для учебных целей, вооружение на ней не установлено.