Захарченко анонсировал выборы главы ДНР осенью 2018 года

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что намерен принять участие в выборах главы республики, которые «состоятся осенью 2018 года», сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Депутат народного совета ДНР Владислав Бриг в беседе с РБК отметил, что «пока ничего конкретного» сказать про выборы нельзя.

О планах участвовать в выборах главы ДНР Александр Захарченко заявлял еще в октябре 2017 года. «Если жители республики верят в меня, конечно, я буду участвовать в выборах в 2018 году», — сказал он.

В декабре 2017 года парламент ДНР принял изменения в конституцию, которые увеличивают срок полномочий главы республики и депутатов до пяти лет. Изменения вступят в силу после выборов.

Согласно действующей конституции, глава республики и депутаты избираются на четыре года. «Данные нормы распространяются на следующую каденцию и не распространяются на действующих депутатов Народного совета и главу республики», — отмечал председатель Народного совета ДНР, полпред в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

По информации Народного совета, первые выборы в республике состоялись в ноябре 2014 года. На должность главы ДНР тогда избрали Александра Захарченко.