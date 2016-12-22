Доверие россиян к Путину в декабре достигло годового максимума

В декабре рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину вырос до годового максимума — 57,7%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Второе место в рейтинге занял министр обороны Сергей Шойгу (18,5%, по данным на 17 декабря), третье поделили премьер-министр Дмитрий Медведев (15,4% 17 декабря) и министр иностранных дел Сергей Лавров (13,3% 29 декабря).

В декабре в рейтинг впервые включили кандидата в президенты, выдвинутого КПРФ, Павла Грудинина — в период с 26 по 29 декабря (ранее он в списках не фигурировал) индекс доверия к нему составил 2,9%.

29 декабря соцсеть «ВКонтакте» составила рейтинг самых упоминаемых персон по итогам года. Первое место занял Путин (6,78 млн упоминаний), второе — рэпер Баста (2,8 млн).