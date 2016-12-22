Путин и Баста стали лидерами по упоминаемости во «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги года, составив рейтинг самых упоминаемых персон и событий в 2017 году (поступил в распоряжение РБК). Первое место в рейтинге занял президент Владимир Путин, в несколько раз обогнавший по популярности Навального, Трампа и рэпера Басту.

Первые пять мест в рейтинге персон заняли Владимир Путин (6,8 млн упоминаний), рэпер Баста (2,8 млн), президент США Дональд Трамп (2,6 млн) рэпер Face (2,5 млн) и певец Егор Крид (2,3 млн). Оппозиционер Алексей Навальный оказался на шестом месте — его пользователи социальной сети упомянули 2,2 млн раз.

Самым обсуждаемым событием во «ВКонтакте» стал бум криптовалют, которые были за 2017 год упомянуты 2,8 млн раз. Вслед за ними идут команда «Спартак» (2,5 млн), конфликт в Сирии (2 млн), Олимпийские игры 2018 года, на которые не была допущена российская сборная (1,9 млн) и выход четвертого сезона британского сериала «Шерлок» (1,4 млн).

Кроме того, в десятку событий по упоминаемости вошел фильм «Матильда», занявший десятое место с результатом 600 тыс. упоминаний.

Данные «ВКонтакте» частично совпали с данными о читаемости материалов РБК в 2017 году. Так же, как и в случае социальной сети, самым упоминаемым политиком года на РБК стал Владимир Путин. Второе место занял Трамп, а третье — Навальный.