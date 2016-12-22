В Москве у пенсионерки мошенники выманили более 2 млн руб.

Полиция в Москве разыскивает неизвестных, которые выманили у 89-летней пенсионерки 2,1 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Пострадавшая, зарегистрированная в московском районе Гольяново, обратилась в полицию 9 января.
«Установлено, что 28 и 29 декабря двое неизвестных ввели заявительницу в заблуждение и мошенническим путем завладели принадлежащими ей 2 122 747 руб. Денежные средства гражданка снимала со своего счета», — отметил собеседник РБК.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции устанавливают конкретное время и место происшествия.
Ранее 11 января столичная полиция сообщила, что в Москве из банковской ячейки у пенсионера украли валюту на сумму 22 млн руб. По данным МВД, хищение произошло в период с 24 августа 2017 года по 10 января 2018 года.