Фильм о допинге в России выдвинули на премию Гильдии режиссеров США

Фильм о допинге в российском спорте «Икар» (Icarus) выдвинули на премию американской Гильдии режиссеров (Directors Guild Awards) в категории «Документальный фильм». Об этом сообщается на сайте гильдии.

Картину снял британский велогонщик-любитель Брайан Фогель. Фильм состоит в основном из бесед с Григорием Родченковым, до ноября 2015 года возглавлявшим московскую антидопинговую лабораторию. ​После отставки он покинул Россию и стал сотрудничать с независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Также за звание лучшего документального фильма будут бороться лента Мэтью Хейнемана «Город призраков» (City of Ghosts) о преступлениях боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая группа) и Стива Джеймса «Счеты» (Abacus: Small Enough to Jail) о жизни китайских эмигрантов. Кроме того, в этой номинации выдвинуты мини-сериалы Кена Бэрнса и Линн Новик «Вьетнам» (The Vietnam War) и Эррола Морриса — «Уормвуд» (Wormwood) о загадочной смерти в 1953 году сотрудника ЦРУ Фрэнка Олсона.

Церемония вручения наград пройдет 3 февраля в Лос-Анджелесе.

«Икар» впервые был показан публике в январе 2017 года. Американская компания Netflix заплатила $5 млн за права на его показ, сообщал портал Variety. В конце того же месяца «Икар» получил награду на фестивале независимого кино «Санденс».

Премия Гильдии режиссеров Америки вручается ежегодно с 1948 года за выдающиеся достижения в области режиссуры кино и телевидения.