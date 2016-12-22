В Красноярском крае при столкновении двух машин погибли четыре человека
Общество, 16:55
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В Красноярском крае при столкновении двух машин погибли четыре человека
В Красноярском крае в результате столкновения двух иномарок погибли четыре человека, в том числе двое детей, рассказал РБК источник в главном управлении МЧС по региону. Информацию подтвердили в территориальном отделе полиции.
Еще один человек при ДТП пострадал. Авария произошла в Емельяновском районе.
«В 18:05 по местному времени (14:05 мск) в районе 30 км автодороги Красноярск — Енисейск произошло столкновение автомобилей Нива Шевроле и Lifan X60», — рассказал собеседник РБК.
3 января в Красноярском крае в результате ДТП с грузовиком погибли четыре человека, в том числе двое детей. Авария произошла на 92-м км трассы «Енисей». Столкнулись Audi и грузовик Volvo.