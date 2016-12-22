Американцы заявили о желании видеть Опру Уинфри президентом США

Телеведущая Опра Уинфри победила бы на президентских выборах в США, если бы они состоялись сейчас. К такому выводу пришла Rasmussen Reports по итогам проведенного опроса, сообщается на сайте компании.

Согласно результатам исследования, о желании проголосовать за Уинфри заявили 48% американских граждан, в то время как за нынешнего президента США Дональда Трампа готовы отдать голоса только 38% респондентов. Еще 14% участников опроса с выбором не определились.

Телеведущую, в частности, поддерживают 76% демократов, 22% республиканцев и 44% избирателей, которые не связаны с ведущими партиями. В свою очередь, за Трампа готовы проголосовать 65% республиканцев, 12% демократов и 38% не связанных с двумя партиями респондентов.

Rasmussen Reports также отмечает, что женщины относятся к Уинфри с большей симпатией, чем мужчины. Согласно результатам исследования, о желании проголосовать за телеведущую заявили 52% женщин.

Опрос был проведен 8–9 января, в нем приняли участие 1 тыс. человек.

Опра Уинфри задумалась о возможности участия в выборах президента США еще в марте 2017 года. В Белом доме заявили, что рады приветствовать «всех желающих» принять участие в выборах. Дональд Трамп 10 января поставил под сомнение выдвижение Уинфри в качестве кандидата. «Я не думаю, что она будет баллотироваться. Я ее знаю очень хорошо», — сказал он, отметив, что симпатизирует телеведущей.

Днем ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп хочет баллотироваться на второй срок на президентских выборах в 2020 году.