Трамп прокомментировал возможное участие Опры Уинфри в выборах президента

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение выдвижение в качестве кандидата в президенты американскую телеведущую Опру Уинфри. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает CNBC.



«Я не думаю, что она будет баллотироваться. Я ее знаю очень хорошо. Я принимал участие в одном из ее шоу. Мне нравится Опра», — сказал Трамп. Кроме того, он добавил, что победит телеведущую в президентской гонке, если она будет участвовать. «Я выиграю у Опры. С ней будет очень весело», — сказал американский лидер.



В марте 2017 года Опра Уинфри допустила, что может принять участие в президентских выборах, которые состоятся в 2020 году. В Белом доме, комментируя ее возможное участие, заявили, что рады приветствовать «всех желающих» принять участие в президентской гонке. Как сообщает CNN со ссылкой на друга Уинфри, который выступил на телепередаче СBS «This Morning», телеведущая «заинтригована» идеей баллотироваться в президенты, и воспринимает ее серьезно.

Во вторник, 9 января, стало известно, что Трамп хочет баллотироваться на второй срок на президентских выборах в 2020 году. Об этом заявлял заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. По его словам, нынешний американский лидер «абсолютно точно будет участвовать президентской гонке». Трамп стал победителем на выборах в США в ноябре 2016 года. Свой пост он занял в январе 2017 года.