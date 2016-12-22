Полиция начала проверку факта о стрельбы в кампусе в Калифорнии

Полиция начала проверку сообщений о стрельбе в кампусе университета Сан-Бернардино в Калифорнии. Об этом говорится в сообщении учебного заведения в Twitter.
Руководство университета рекомендует учащимся не покидать кампус и оставаться в безопасных местах. О пострадавших не сообщается.
Как следует из предыдущего сообщения учебного заведения, стрельба предположительно произошла на парковке у здания факультета Изобразительного искусства.
Как сообщает местный телеканал NBC 7 San Diego, все занятия в университете отменены.
14 декабря 2017 года в кампусе университета Пенсильвании произошла стрельба. Жертвами инцидента стали два человека: бывшие муж и жена. Экс-супруг подкараулил женщину в студенческом городке университета штата Пенсильвания в округе Бивер. Нападавший также скончался от огнестрельного ранения. Подробностей его гибели не приводилось.