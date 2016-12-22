В ресторане в центре Москвы произошел пожар

В Москве в Большом Саввинском переулке произошел пожар, говорится в сообщении столичного главка МЧС.

​Как сообщает ведомство, сообщение о возгорании в одноэтажном здании по адресу Большой Саввинский, дом 11 (ЦАО) пришло спасателям в 4:05. Огонь распространился на площадь около 200 кв м. К 5:06 возгорание было ликвидировано.

Как добавили в столичном главке МЧС, угрозы людям нет. О пострадавших не сообщалось.В тушении пожара были задействованы 66 человек и 16 единиц техники.

По данному адресу находится ресторан Piazza Italianо, а также, неподалеку — бизнес-центр «Саввинский». В пресс-службе столичного главка РБК подтвердили, что горевшее здание принадлежит ресторану.

6 января в Москве на улице Покровка произошел пожар в ресторане Extra Virgin. Загорание произошло в вентиляционном коробе и на кровле пристройки. Посетители были эвакуированы до прибытия пожарных, сведений о пострадавших не поступало.