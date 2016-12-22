Пожарные ликвидировали пожар в ресторане в центре Москвы

В центре Москвы, на улице Покровка, произошло возгорание в двухэтажном здании, сообщили РБК в столичном управлении МЧС. Пожарным удалось ликвидировать пожар.

«В 14:38 пожар в здании по адресу: Покровка, 17, был локализован. Загорание произошло в вентиляционном коробе и частично на кровле пристройки к двухэтажному зданию. На момент прибытия людей в здании не было», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Позднее в МЧС сообщили, что в 14:48 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, возгорание произошло в ресторане Extra Virgin. «Посетители ресторана покинули помещение до прибытия пожарной охраны», — сообщил источник.​

Под Новосибирском 4 января в результате пожара на обувной фабрике в поселке Чернореченский погибли 10 рабочих. Жертвами инцидента стали граждане Китая и Киргизии.