На продюсера Харви Вайнштейна напали в ресторане Elements

Американского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, в ресторане мужчина ударил​ по лицу. Об этом сообщает TMZ.

Видео: dailymail.com

Инцидент произошел 9 января в ресторане Elements в пригороде Финикса (штат Аризона). Мужчина, назвавшийся Стивом, оскорбил Вайнштейна, после чего дважды ударил продюсера рукой по щеке.

Продюсер не стал обращаться в полицию и покинул заведение.

В октябре The New York Times опубликовала расследование, в котором сообщалось о домогательствах Вайнштейна к десяткам женщин — актрисам и работницам киноиндустрии. Продюсер был уволен из его компании Weinstein Company, лишен членства в киноакадемиях Великобритании и США, а также ряда наград После случая с Вайнштейном обвинения в домогательствах коснулись многих знаменитостей — деятелей культуры, искусства, политиков. Среди заподозренных оказались актеры Дастин Хоффман, Кевин Спейси, Стивен Сигал, комик Луи Си Кей, экс-президент США Джордж Буш-старший и многие другие.







