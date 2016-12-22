В США ввели пошлины в отношении украинских производителей катанки

Министерство торговли США ввело пошлины в отношении производителей ​углеродистой и стальной катанки из Украины, говорится в сообщении ведомства. Решение было принято с целью защиты интересов американских производителей.

Аналогичные меры были приняты в отношении поставщиков из Южной Африки. ​В Минторге США пояснили, что по результатам исследования было установлено, что поставщики из этих двух стран занижали цены на продукцию для повышения конкурентоспособности. «Хотя Соединенные Штаты ценят свои отношения с Южной Африкой и Украиной, даже наши ближайшие друзья должны играть по правилам», — приводится в тексте сообщения слова главы ведомства Уилбура Росса. Он подчеркнул, что это решение защитит американских производителей от демпингующих иностранных производителей.

Катанка — продукт металлопроката, применяемый для производства проволоки и арматуры. По оценкам Минторга США стоимость импорта катанки из Южной Африки и Украины составляет $7,1 и $55 млн соответственно.

В конце декабря Украина ввела пошлины на арматуру и катанку из России. В Киеве заявили, что российские производители поставляли свою продукцию в страну с демпинговыми ценами. В связи с этим на поставки российской катанки была введена пошлина в размере 15,21% сроком на пять лет. До этого, в октябре, антидемпинговые пошлины в отношении российских металлургов ввели и в ЕС.