Украина ввела пошлины на импорт арматуры и катанки из России

Межведомственная комиссия Украины по международной торговле признала наличие демпинга в 2016 году при импорте в страну российской арматуры и катанки и решила ввести пошлины в размере 15,21% сроком на пять лет. Об этом говорится в правительственной газете «Урядовый курьер». Пошлины вступят в силу через 60 дней.

Антидемпинговое расследование в отношении арматуры и катанки из России было инициировано в феврале 2017 года по жалобе «ArcelorMittal Кривой Рог».

Комиссия пришла к выводу, что в течение 2014–2016 годов из-за демпинга при поставках из России арматуры и катанки, которые используются в строительстве, сократились объемы производства и упала загрузка производственных мощностей на внутреннем рынке Украины.

Крупнейшим российским поставщиком строительного проката является Evraz, компания за девять месяцев этого года произвела 2,9 млн т этой продукции. Однако в этом году поставки арматуры и катанки на Украину были незначительными, отмечает директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Это всего около 30 тыс. т по году, оценивает он объем импорта исходя из таможенных данных.

В октябре Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) также ввела пошлины против украинской стальной продукции: пятилетняя антидемпинговая пошлина в размере 37,89% распространяется на импорт из Украины уголков, также используемых в строительстве.