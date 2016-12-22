Защитники авторских прав в России собрали за год более 6,2 млрд руб.

Два крупнейших российских общества по защите авторских прав — Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) в 2017 году собрали более 6,2 млрд руб. отчислений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РАО, поступившем в распоряжение РБК.
В пресс-службе отметили, что сборы РАО достигли исторического максимума и составили 5,053 млрд руб. По сравнению с 2016 годом они увеличились на 683 млн руб. Сборы ВОИС составили 1,158 млрд руб. Суммарно два общества собрали в 2017 году на 12% больше денег, чем в 2016 году.
Генеральный директор РАО Максим Дмитриев заявил, что увеличение сборов связано с модернизацией, которая была проведена обществами. В частности, в РАО был введен электронный документооборот, а правообладатели получили личные кабинеты, в которых они могут следить за размером начисленного им вознаграждения. Кроме того, РАО отказалось от сборщиков взносов за авторские права, работающих на фиксированной зарплате. На их место пришли агенты, которые получают процент от собранного вознаграждения. Эти же агенты собирают отчисления и в пользу ВОИС, которая занимается смежными правами.
В апреле 2017 года стали известны результаты аудита РАО за 2014–2016 годы. Аудиторы проверили платежи контрагентам РАО с 2014 по 2015 год на общую сумму 336 млн руб. Из этих средств 63%, или 211 млн руб., оказались фиктивными. В 2016 году фиктивными оказались 75% из проверенных платежей, или 228 млн руб. Кроме того, 862 млн руб., то есть более 65% авторских вознаграждений в 2016 году, были начислены индивидуальным предпринимателям, которые имели признаки фиктивных фирм — они были зарегистрированы в том же году и часть из них имела одинаковые имена и фамилии.
РАО и ВОИС имеют государственную аккредитацию и занимаются сбором вознаграждения для авторов и исполнителей. РАО появилось в 1993 году для защиты интересов отечественных и зарубежных правообладателей. За свои услуги общество взимало от 10 до 35% суммы авторских вознаграждений в зависимости от того, где исполнялось или тиражировалось произведение.