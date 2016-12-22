Полиция задержала организатора нападения на фельдъегерей в Подмосковье

В Подмосковье полицейские задержали организатора нападения на машину фельдъегерской службы, которое было совершено в сентябре 2016 года в Домодедово. Об этом говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета по Подмосковью.

Нападение произошло 9 сентября 2016 года. Шестеро мужчин, вооруженных «предметами, похожими на автоматы», распылили в лицо сотрудникам фельдъегерской службы газ из баллончика и похитили у них табельное оружие и документы.

В следственном управлении отметили, что трое нападавших были задержаны в сентябре и октябре 2016 года, однако организатор нападения скрылся и был объявлен в розыск. В сентябре 2017 года ему заочно были предъявлены обвинения по ряду статей УК РФ, в том числе обвинение в разбое и незаконном обороте оружия.

«Благодаря грамотно спланированным действиям следователя СК совместно с сотрудниками ГУР МВД России и ФСБ России удалось не только установить местонахождение организатора, но и его причастность к совершенному преступлению», — сообщили в ведомстве.

Обвиняемый задержан. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.