В Красноярском крае при ДТП с грузовиком погибли четыре человека

В Красноярском крае в результате ДТП с грузовиком погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 3 января на 92-м км трассы Р-257 «Енисей». Со стороны города Абакан по направлению к Красноярску двигался легкой автомобиль Audi, в котором были двое детей в возрасте шести и четырех лет, пассажир 29 лет и 32-летний водитель. Он вырулил машину на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате все, кто был в легковой машине, погибли, водитель грузовика не пострадал.

На место прибыли сотрудники ГИБДД. Они выясняли обстоятельства произошедшего.