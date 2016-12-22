Дорогу к заблокированному курорту в Швейцарии расчистят в течение дня

Железнодорожные пути к швейцарскому курорту Церматт, который оказался заблокирован из-за снегопада, расчистят в течение дня. Об этом говорится в сообщении на сайте местной администрации.
Церматт оказался заблокирован из-за непогоды 8 января. На курорте, как сообщает издание Swissinfo, в этот момент находились порядка 13 тыс. туристов и местных жителей. Лавина, сошедшая на пути, заблокировала железнодорожное сообщение с Церматтом, который находится в Альпах на высоте более 1,5 км.
Из-за лавинной угрозы местные власти решили эвакуировать из поселения всех туристов. Для этого было принято решение использовать вертолеты. Французский телеканал TV5 опубликовал в Twitter видео из заснеженного поселения, на котором видно, что снег заблокировал улицы курорта и проходы к зданиям. На видео также запечатлен момент эвакуации очередной группы туристов.
Изначально планировалось, что железная дорога к Церматту будет расчищена сегодня в начале дня, однако в сообщении местных властей отмечается, что работа пока продолжается. В то же время разблокировать сообщение с поселением власти надеются во второй половине дня.
Ранее в январе из-за бури «Элеонор» во Франции закрыли горнолыжный курорт в провинции Савойя в Альпах. 200 тыс. человек остались без света.