Во Франции буря «Элеонор» оставила без света 200 тыс. человек

Зимняя буря «Элеонор» обрушилась на северные и западные департаменты Франции в ночь на 3 января и лишила света более 200 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал BFM.
Порывы ветра достигали 125 км/ч. В результате стихийного удара в департаментах Иль-де-Франс, Пикардия и Лоррейн без света остались 30 тыс. человек. В городах Мец и Тьонвиль в департаменте Мозель электричества также лишились еще 22 тыс. человек. Еще 15 тыс. домов остались без света в департаменте Па-де-Кале. В Нормандии электричества лишились 50 тыс. человек. В настоящий момент движение транспорта и поездов в этом департаменте приостановлено, идут восстановительные работы.
Из-за бури вылеты из аэропортов Парижа 3 января в среднем задерживались на 30 минут. В Париже ограничили доступ в городские парки, чтобы избежать жертв из-за возможного падения деревьев. Также был закрыт горнолыжный курорт Валь Торанс в департаменте Савойя.