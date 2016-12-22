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В Кремле отказались комментировать появление в Вашингтоне площади Немцова
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В Кремле отказались комментировать появление в Вашингтоне площади Немцова
Политика, 11:58
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В Кремле отказались комментировать появление в Вашингтоне площади Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать появление в Вашингтоне площади, названной в честь политика Бориса Немцова. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я бы оставил это без комментария. Это является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими странами оставляет желать лучшего, мягко говоря», — сказал Песков.

9 января стало известно, что городской совет Вашингтона принял решение назвать в честь Немцова площадь, расположенную перед российским посольством. Как сообщил ТАСС председатель Фонда имени Немцова Владимир Кара-Мурза, законопроект приняли в ускоренном порядке. При обычном его рассматривали бы до весны, однако фонду было важно, чтобы церемония открытия состоялась 27 февраля, в годовщину смерти Немцова.

В мае 2017 года представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инициативу назвать площадь в честь Немцова, заявила, что это манипуляция, «которую используют американские политики для ведения политической борьбы».

Немцов убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Исполнитель преступления, бывший боец чеченского батальона «Север» Заур Дадаев был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Другие фигуранты получили меньшие сроки — братья Анзор и Шадид Губашевы — 19 и 16 лет колонии, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет.

Теги: Вашингтон , Борис Немцов , Дмитрий Песков
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