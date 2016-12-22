Под Екатеринбургом произошел пожар на заводе изоляции

В Свердловской области произошел пожар на заводе по производству изоляционных материалов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По предварительным данным, возгорание на Бобровском изоляционном заводе возникло в цеху, где производят эпоксидную смолу. В помещении находятся лакокрасочные материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, все это способствует распространению огня.

Площадь возгорания, по данным ведомства, составляет примерно 1 тыс. кв. м. В 14:48 по местному времени (12:48 мск) возгорание было локализовано.

Из цеха эвакуированы около 50 человек. Информации о пострадавших не поступало, угрозы близлежащим жилым домам нет.

В тушении участвуют десять единиц техники и более 30 человек.

8 января в Екатеринбурге загорелся склад с сырьем для производства пластиковой тары. В результате пожара никто не пострадал.