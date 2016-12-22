В Екатеринбурге на складе пластика произошел пожар

В Екатеринбурге загорелся склад, где находится сырье для производства пластиковой тары, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило в 21:37 по местному времени (19:37 мск). Через два часа пожар был локализован. «Площадь составляет 400 кв.м., огнем повреждено сырье на открытой площадке и в помещении цеха», — говорится в сообщении.

В результате случившегося никто не пострадал. Для замера концентрации вредных веществ выехали специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории, добавили в ведомстве.

В тушении пожара участвуют более 50 человек.