Появилось видео инцидента со следователем и генералами МВД у лифта

Источник в МВД предоставил РБК видеозапись с камеры наблюдения, на которой запечатлен проступок следователя ГУ МВД по Московской области, за который его наказали выговором. Он прошел в лифт и уехал раньше двух генералов МВД, а высокопоставленные руководители остались на площадке.
Телеканал НТВ опубликовал копию приказа, из которого следует, что инцидент произошел 27 декабря 2017 года в здании ГУ МВД по Московской области. Его участниками были начальник подмосковного главка МВД генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков и его заместитель генерал-майор полиции Виктор Ищенко. Источник РБК в подмосковном главке сказал, что текста приказа не видел и знает о нем со слов коллег.
В сообщении на сайте подмосковного главка МВД говорилось, что старший следователь 4-го отдела следственной части главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области Савченко нарушил дисциплинарный устав и наказан за это выговором.
Приказ о наказании Савченко должен быть доведен до всего личного состава полиции Московской области.