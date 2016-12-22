Крупнейший суверенный фонд решил инвестировать в непубличные компании

Крупнейший суверенный инвестфонд мира, норвежский Government Pension Fund Global (GPFG) намерен начать инвестирование в непубличные компании для повышения доходности вложений, сообщает Bloomberg.

Вложения в компании, чьи акции не торгуются на бирже, позволят увеличить доходность и диверсифицировать риски, полагают в фонде. Предложение рассмотреть возможность начала инвестирования в непубличные компании исходило от норвежского Минфина, направившего запрос в фонд. Подобный шаг в фонде оценили позитивно.

«На основе исторического опыта можно утверждать, что инвестирование в непубличные компании может привести к увеличению доходности по сравнению с вложениями в публичные компании», — цитирует агентство ответ фонда на запрос норвежского Минфина. Центробанк Норвегии, управляющий фондом, отметил, что наиболее подходящим способом для этого может быть работа с фондами прямых инвестиций. Риски, возникающие при подобном типе вложений, ограничиваются в рамках мандата на управление фондом, полагают в ЦБ Норвегии.

Как отмечает Bloomberg, новость о планах фонда начать инвестирование в непубличные компании приходит на фоне разрешения норвежского правительства увеличить долю акций в портфеле фонда до 70% с целью увеличения доходности.

В середине ноября стало известно, что норвежский суверенный фонд намерен отказаться от инвестирования в нефтегазовую отрасль для сокращения зависимости от котировок на углеводороды. До этого, в 2015 году суверенный фонд Норвегии по экологическим соображениям отказался от инвестиций в угольную промышленность. Общая стоимость активов Государственного пенсионного фонда Норвегии оценивается более чем в 8,526 трлн крон ($1,05 трлн).