Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной вышел на свободу

Житель Ульяновска Сергей Семенов, приговоренный к тюремному заключению за изнасилование несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, вышел на свободу. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила его сестра Екатерина Семенова.

Эту информацию РБК подтвердил модератор посвященного Семенову сообщества «ВКонтакте» Илья Анищенко. «Да, он на свободе», — сказал Анищенко. При этом он не смог пояснить, на какой «более мягкий вид наказания будет заменена неотбытая часть наказания» Семенову.

Ранее Анищенко рассказал РБК, что заключенный выйдет на свободу в январе. «Он выйдет по 80-й статье УК (замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания), а не по УДО, как сообщают СМИ — они сами так решили про УДО», — рассказал Анищенко. Изначально Семенова приговорили к восьми годам колонии строгого режима, однако затем срок сократили до трех лет и трех месяцев колонии общего режима.