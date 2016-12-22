Насильнику Дианы Шурыгиной предсказали досрочный выход из колонии

Житель Ульяновска Сергей Семенов, который был приговорен к лишению свободы за изнасилование несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, выйдет на свободу в январе. Об этом рассказал РБК Илья Анищенко, который вместе с сестрой осужденного модерирует сообщество в «ВКонтакте», посвященного Семенову.

«Семенов выйдет на свободу в январе. Он выйдет по 80 статье УК «Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания», а не по УДО, как сообщают СМИ — они сами так решили про УДО», — рассказал он.



Во вторник, 9 января, телеканал «360», портал «Медуза», «Дождь» и другие СМИ написали со ссылкой на сообщение сестры осужденного Екатерины, что Семенов выйдет на свободу условно-досрочно.

История несовершеннолетней Дианы Шурыгиной из Ульяновска получила известность в 2017 году, когда о ней вышел выпуск программа «Пусть говорят» на «Первом канале». Тогда ее телеведущим был Андрей Малахов. Всего о девушке были сняты пять выпусков.

Сергей Семенов был изначально приговорен к восьми годам колонии строго режима за изнасилование Шурыгиной. Затем его срок был сокращен до трех лет и трех месяцев колонии общего режима.

В апреле 2017 года Роскомнадзор пообещал принять меры «административного характера» в отношении редакции «Первого канала» из-за того, что он показал несовершеннолетнюю Шурыгину. Так ведомство отреагировало на соответствующий депутатский запрос Валерия Рашкина из КПРФ.