WSJ узнала стоимость потерянного секретного спутника США

Стоимость американского стратегического спутника Zuma, который должна была вывести на орбиту ракета-носитель производства компании SpaceX, оценивается в «несколько миллиардов долларов». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников американского правительства и представителей космической отрасли.

В компании — производителе спутника Northrop Grumman Corp. и в SpaceX отказались прокомментировать газете эту информацию. Ранее SpaceX также сняла с себя ответственность за провал запуска спутника. По данным компании, в момент запуска ракета Falcon 9 работала исправно.

Запуск Falcon 9 со спутником Zuma состоялся 8 января с мыса Канаверал во Флориде. На следующий день агентство Bloomberg сообщило о том, что спутник не смог выйти на заданную орбиту. Связь со спутником так и не удалось установить.