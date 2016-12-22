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WSJ узнала стоимость потерянного секретного спутника США
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WSJ узнала стоимость потерянного секретного спутника США
Технологии и медиа, 11:48
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WSJ узнала стоимость потерянного секретного спутника США

Стоимость американского стратегического спутника Zuma, который должна была вывести на орбиту ракета-носитель производства компании SpaceX, оценивается в «несколько миллиардов долларов». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников американского правительства и представителей космической отрасли.

В компании — производителе спутника Northrop Grumman Corp. и в SpaceX отказались прокомментировать газете эту информацию. Ранее SpaceX также сняла с себя ответственность за провал запуска спутника. По данным компании, в момент запуска ракета Falcon 9 работала исправно.

Запуск Falcon 9 со спутником Zuma состоялся 8 января с мыса Канаверал во Флориде. На следующий день агентство Bloomberg сообщило о том, что спутник не смог выйти на заданную орбиту. Связь со спутником так и не удалось установить.

По информации двух источников Reuters, знакомых с ситуацией, спутник, скорее всего, не отделился от второй ступени ракеты и упал в море. Источники отметили, что в компании начали расследование инцидента, однако данные о «саботаже» или «помехе» в деле отсутствуют. Как сообщили три источника Bloomberg, спутник не вышел на орбиту из-за проблем в ускорителе второй ступени ракеты. По словам собеседников агентства, Zuma вместе со второй ступенью Falcon 9 упал в океан.
Теги: Спутник , ракета-носитель , SpaceX , Falcon 9
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