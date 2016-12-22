В SpaceX прокомментировали сообщения о потере секретного спутника США

Ракета-носитель SpaceX, которая должна была вывести на орбиту американский стратегический спутник Zuma, упавший, по сообщениям СМИ, в море, работала корректно. Об этом заявила президент компании Гвинет Шоууэлл, приводит ее слова издание Spaceref.

«Falcon 9 работала правильно в воскресенье ночью [в ночь на понедельник, 8 января ]. Если мы или кто либо еще поймем, что это было не так, мы сразу же сообщим», — сказала она.

Ракета-носитель Falcon 9 со спутником Zuma была запущена с мыса Канаверал во Флориде. Во вторник, 9 января, агентство Bloomberg сообщило, что компания SpaceX не смогла вывести на орбиту спутник, потому что Стратегическое командование вооруженных сил США не смогло отследить его.

Два источника Reuters близких к ситуации рассказали, что, вероятно, Zuma не отделился от второй ступени ракеты Falcon 9 и упал в море. Собеседники агентства отметили, что в связи с неудачным запуском было начато расследование, но на данный момент нет указаний на «саботаж», «помехи» или другие неисправности. Три источника Bloomberg сообщили, что спутник не смог выйти на орбиту из-за проблем в ускорителе второй ступени Falcon. По их словам, Zuma был потерян и упал в океан вместе со второй ступенью ракеты.

Американский спутник Zuma планировали запустить изначально в ноябре 2017 года. Однако, пуск был перенесен на январь. Поводом для переноса стали технические проблемы с обтекателем ракеты-носителя, а также погодные условия.