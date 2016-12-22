Залы ожидания Киевского вокзала эвакуировали из-за реакции собаки

В Москве на Киевском вокзале эвакуировали людей из залов ожидания поездов дальнего следования. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Тимур Соцкий.

Эвакуация была проведена после того, как во время планового обхода кинолога собака среагировала на возможное наличие взрывчатых веществ в кассовом зале цокольного этажа.

«Были эвакуированы залы ожидания дальнего следования. Пригородный зал работал в штатном режиме. Эвакуация продолжалась с 13:05 до 14:30 мск», — пояснили в пресс-службе.

Силовыми органами проверены все помещения вокзала. Взрывных устройств не было обнаружено, добавил Соцкий.

12 ноября из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуировали здание Курского вокзала. Из помещения вывели не менее 200 человек.

31 октября из одного из залов ожидания Киевского вокзала вывели людей в связи с обнаружением подозрительного предмета. Полиция проверила предмет, который оказался пейнтбольной гранатой.

​По России с 10 сентября идет волна анонимных сообщений о минировании зданий. Ни одно из них впоследствии не подтвердилось. Анонимные звонки о бомбах поступали в 75 регионов. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

В середине ноября в ФСБ ущерб, нанесенный столичному бюджету действиями телефонных террористов, оценили в 150 млн руб.

